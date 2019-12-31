2019-12-31T20:50:50+03:00
Общество

В новогоднюю ночь в Донецке 2020 будут увеличены тарифы такси

Уехать домой будет выгоднее до боя курантов. После коэффициент тарифов увеличится до 1.75
Екатерина Сорока
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В Новогоднюю ночь 2018 – 2019 коэффициент тарифов достигал двух. Фото: vesti.uaВ Новогоднюю ночь 2018 – 2019 коэффициент тарифов достигал двух. Фото: vesti.ua
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До Нового года – 2020 осталось всего ничего. Кто-то встретит следующее десятилетие дома с семьей, на квартире с друзьями или на площади в центре Донецка. Но всех, так или иначе, интересует вопрос, как после празднования добираться домой. К счастью, администрация города продлила время работы общественного транспорта. А вот, чтобы воспользоваться такси в новогоднюю ночь придется немного раскошелиться. Дело в том, что «Первое республиканское такси» увеличило стоимость проезда.

Информируем о новогодних модификаторах к тарифам службы: 31 декабря 2019 года с 20.00 до 23.59 применяется коэффициент 1.5; Новогодняя ночь 1 января 2020года с 00.00 до 5.59 будет применяться коэффициент 1.75; 1 января 2020 года с 6.00 до 5.59 утра 2 января – 1.5, — сообщили операторы «Первого республиканского такси».

Таким образом, более выгодно для жителей Республики будет добираться на основное место для празднования до боя курантов.

Только со второго января цены на такси немного снизятся. Коэффициент будет составлять 1.25.

Добавим, что рассчитать стоимость поездки на такси можно, только если знать все эти коэффициенты. Действующие тарифы умножаются на этот показатель, полученный результат – это примерная стоимость проезда за пять километров. Каждый последующий километр придется доплачивать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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