Новый год – 2020 в Донецке: Аниматоры устроили утренник для детей с ограниченными возможностями

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-31T15:08:32+03:00

На Новый год – 2020 в Донецке аниматоры совершенно бесплатно провели утренник для детей с ограниченными возможностями

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На пороге уже Новый год – 2020 в Донецке уже отгремели детские утренники. По традиции на таком празднике должен быть свой Дед Мороз с подарками. В связи с этим известные на весь Донецк аниматоры Дед Мороз и Снеговик отправились в развивающий центр развития для особенных детей, где совершенно бесплатно провели для них праздничный утренник. Об этом «Комсомолке» рассказали пользователи соцсетей.

— Вот и прошел наш утренник! Видеть столько детских улыбок – это настоящее счастье! Спасибо за настроение и активное участие! — пишут благодарные родители детей. — Отдельное «Спасибо» хотим сказать нашим волшебникам – Деду Морозу и Снеговику, а также Центру Развития Донбасса, благодаря которым нам удалось сделать новогоднюю сказку бесплатной для наших дорогих малышей.

Аниматоры даже подготовили особую программу для детей с танцами, хороводами и активными играми. В итоге праздник понравился не только воспитанникам центра, но и их родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU