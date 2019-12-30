В ТРЦ «Донецк Сити» загорелась ёлка
Чрезвычайное происшествие произошло сегодня в городе. В торгово-развлекательном центре «Донецк-Сити»произошло возгорание. На четвертом этаже центра загорелась ёлка. Об этом сообщила жительница Донецка Ирина:
- Сегодня было возгорание в Донецк -Сити на четвертом этаже. Слава богу, все живы. Вроде как ёлочка загорелась . Все потушили, просто задымление было, - рассказала Ирина.
Позже информацию подтвердили в министерстве чрезвычайных ситуаций Республики.
- В торгово-развлекательном центре «Донецк-Сити» загорелась елка, сотрудники центра потушили пожар собственными силами при помощи огнетушителей. Люди сработали быстро и четко. Никто не пострадал, — рассказали в МЧС.
Уточняется, что по вызову прибыли пожарные расчеты МЧС Республики, однако их помощь не понадобилась. В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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