2019-12-30T18:20:56+03:00
Политика

В числе переданных пленных Украина передала ДНР восемь граждан России и оного – Белоруссии

Об этом в ходе пресс-конференции заявила Дарья Морозова
Ольга ГОРДО
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Украина освободила восьмирых граждан РФ и одного - БелоруссииУкраина освободила восьмирых граждан РФ и одного - БелоруссииФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Во время вчерашнего обмена удерживаемыми лицами Украина передала ДНР восемь российских граждан и одного гражданина Белоруссии. Об этом сегодня заявила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- Вчера мы получили от Украины шестьдесят одного человека, в их числе: пять женщин, восемь граждан РФ и один – из Белоруссии, — отметила Морозова.

Ранее омбудсмен ДНР сообщала, что около 80% переданных Украиной лиц не являются жителями Республики. Также отмечалось, что украинская сторона гарантировала всем переданным процессуальную очистку – снятие всех судимостей и сроков на территории Украины переданным ДНР и ЛНР в ходе обмена лицам.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Республиками Донбасса прошел вчера, 29 декабря, на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка». Об обмене стороны договорились во время саммита лидеров государств нормандской четверки (Германия, Россия, Франция, Украина) в Париже 9 декабря этого года. Стороны договорились провести обмен пленными по принципу «всех установленных на всех установленных» до нового года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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