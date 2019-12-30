В числе переданных пленных Украина передала ДНР восемь граждан России и оного – Белоруссии

СЕГОДНЯ 18:20 2019-12-30T18:20:56+03:00

Об этом в ходе пресс-конференции заявила Дарья Морозова

Изменить размер текста: A A

Во время вчерашнего обмена удерживаемыми лицами Украина передала ДНР восемь российских граждан и одного гражданина Белоруссии. Об этом сегодня заявила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- Вчера мы получили от Украины шестьдесят одного человека, в их числе: пять женщин, восемь граждан РФ и один – из Белоруссии, — отметила Морозова.

Ранее омбудсмен ДНР сообщала, что около 80% переданных Украиной лиц не являются жителями Республики. Также отмечалось, что украинская сторона гарантировала всем переданным процессуальную очистку – снятие всех судимостей и сроков на территории Украины переданным ДНР и ЛНР в ходе обмена лицам.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Республиками Донбасса прошел вчера, 29 декабря, на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка». Об обмене стороны договорились во время саммита лидеров государств нормандской четверки (Германия, Россия, Франция, Украина) в Париже 9 декабря этого года. Стороны договорились провести обмен пленными по принципу «всех установленных на всех установленных» до нового года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Материнские объятья, вторая Савченко и угробленное здоровье: Закулисье обмена пленными между Украиной и Донбассом

29 декабря – в канун Нового года – состоялся обмен пленными между Украиной и Донбассом [фото] [видео] (Подробнее...)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Обмен пленными-2019 между Украиной и Донбассом: Почему бразильский ополченец Рафаэль Лусварги решил вернуться домой через Луганск и Россию

Знаменитый латиноамериканец не стал искушать судьбу новой поездкой в Киев (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU