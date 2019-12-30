Погода на день в Луганске: 30 декабря ожидается переменная облачность, сильный туман
Сильный туман ожидается местами в Республике ночью и утром 30 декабря. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- Ночью и утром 30 декабря местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 метров – прогнозируют синоптики.
При видимости в тумане менее 500 метров центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Температура воздуха в ЛНР сегодня будет колебаться от 10 градусов мороза ночью до 2 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается
- С 21.00 29 декабря до 21.00 30 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, гололедные отложения; ветер северо-восточный с переходом днем на западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем минус 3 – плюс 2 градуса, - предупреждают синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске составит минус 7-9 градусов, днем – от нуля до 2 градусов мороза.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от минус 6-8 градусов ночью до нуля – 2 градусов ниже нуля днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 5-7 градусов мороза ночью до минус 1 – плюс 1 градуса днем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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