Погода на день в Луганске: 30 декабря ожидается переменная облачность, сильный туман

СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-30T09:31:08+03:00

Синоптики прогнозируют днем 30 декабря в ЛНР до 2 градусов тепла

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Сильный туман ожидается местами в Республике ночью и утром 30 декабря. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- Ночью и утром 30 декабря местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 метров – прогнозируют синоптики.

При видимости в тумане менее 500 метров центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

Температура воздуха в ЛНР сегодня будет колебаться от 10 градусов мороза ночью до 2 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается

- С 21.00 29 декабря до 21.00 30 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, гололедные отложения; ветер северо-восточный с переходом днем на западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем минус 3 – плюс 2 градуса, - предупреждают синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске составит минус 7-9 градусов, днем – от нуля до 2 градусов мороза.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от минус 6-8 градусов ночью до нуля – 2 градусов ниже нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 5-7 градусов мороза ночью до минус 1 – плюс 1 градуса днем.

ИСТОЧНИК KP.RU