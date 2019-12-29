2019-12-29T22:01:19+03:00
Политика

«Гуманитарка» продается в секонд-хендах!» В Донбассе половина иностранной помощи не доходит до жителей

На Украине рассказали, как наживаются на гуманитарных грузах
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На Украине немного благотворительных фондов, которые добросовестно оказывают помощь нуждающимся жителям Донбасса. Фото: vostok-sos.orgНа Украине немного благотворительных фондов, которые добросовестно оказывают помощь нуждающимся жителям Донбасса. Фото: vostok-sos.org
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На Украине махинации с гуманитарной помощью для нуждающихся жителей Донбасса и других регионов стали едва ли не национальным бедствием. Да и как могло быть иначе в стране, где вороватость является чертой характера для многих ее граждан.

- Недавно мы проверили с чиновниками Донецкой облгосадминистрации 54 из 100 получателей 22-тонного гуманитарного груза. Каждый должен был получить по 200 кг. Но 27 человек о помощи не слышали, 7 получили по 10 кг, а 20 телефонов не существуют, – сообщил замминистра социальной политики Украины Олег Коваль.

Воровство – лишь одна сторона медали. Часто под видом гуманитарной помощи без всякой пошлины завозятся на Украину товары для продажи.

- Впоследствии мы видим эту продукцию в секонд-хендах или дорогих бутиках, – отметил Коваль.

Он рассказал о «схемах на гуманитарке». Сейчас действуют такие правила, что любой благотворительный фонд может без таможенного досмотра под видом гуманитарной помощи пересечь границу и завезти на склад все, что угодно.

В общем, кому война, а кому нажива на чужих страданиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Гуманитарка» продается в секонд-хендах!» В Донбассе половина иностранной помощи не доходит до жителей
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