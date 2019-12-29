2019-12-29T20:19:12+03:00
Политика

На украинских пунктах пропуска в сторону Мариуполя обещают особенно тщательно проверять жителей Донбасса

В период праздников КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово» перейдут на усиленный режим работы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В КПВВ «Новотроицкое» будут работать усиленные наряды пограничников и таможенников. Фото: ГПСУВ КПВВ «Новотроицкое» будут работать усиленные наряды пограничников и таможенников. Фото: ГПСУ
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В пунктах пропуска на линии соприкосновения ДНР и Украины сейчас предпраздничный ажиотаж. К пенсионерам, спешащих пройти идентификацию и получить украинскую пенсию, прибавились жители, которые едут в гости к родственникам.

- Ждем из Мариуполя в гости дочку с внучкой и зятя, - говорит жительница Макеевки Валентина Петровна. – Обычно мы с мужем к ним ездим, когда получаем пенсию. А в этот раз пригласили к себе.

Украинские пограничники уже предупредили, что в период новогодних и рождественских праздников контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» и «Гнутово» (находятся на дороге из Донецка в Мариуполь) перейдут на усиленный режим работы. В частности, будут выделены дополнительные пограничные наряды для проверки документов. Обещают, что таким образом увеличат пропускную способность КПВВ. Но скорее всего станут более тщательно проверять проезжающих жителей.

При этом зимний график работы КПВВ остается неизменным – пропуск будет осуществляться с 8:00 до 17:00 по украинскому времени (с 9:00 до 18:00 по республиканскому). «Путешествующих граждан» также предупредили о необходимости пересечения контрольных пунктов до 16:30. Иначе можно встретить Новый год на нейтральной полосе. Не очень-то веселая перспектива.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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