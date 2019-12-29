Новый год в Донецке – 2020: На какое число нужно планировать поход в филармонию в праздничные дни

29 Дек. 18:07 2020-01-09T12:46:56+03:00

Забронировать билеты на представление можно через электронную почту ticket@filarmonia-donetsk.ru или по телефону 071-332-55-07. Фото: dnr-live.ru

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На Новый год в Донецке – 2020 филармония подготовила праздничную программу развлечения для детей и взрослых. Это и шоу-программа «Тот самый Щелкунчик» и «новогодний Штраус-концерт», а также интермедия «Секрет Снежной Королевы». Но все эти представления будут проведены накануне, а не во время новогодних праздников.

В донецкой филармонии сообщили график работы кассы на праздничные дни.

— Режим работы кассы:

30 декабря: 9.00 – 17.00;

31 декабря: Выходной;

1 января: Выходной;

2 января: 9.00 – 17.00;

3 января: 9.00 – 15.00;

4-5 января: 12.00 – 17.00;

6 января: Выходной;

7 января: 14.00 – 17.00;

8 января: Выходной, — говорится в сообщении.

Кроме того, бронировать билеты в филармонию можно и онлайн – через электронную почту ticket@filarmonia-donetsk.ru. Однако делать это также нужно заранее до наступления праздников. Поскольку с 31 декабря по 8 января отдел бронирования филармонии также будет находиться в отпуске.

С 9 января касса и отдел бронирования начнут работать в обычном режиме!

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ИСТОЧНИК KP.RU