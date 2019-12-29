2020-01-09T12:46:56+03:00
Общество

Новый год в Донецке – 2020: На какое число нужно планировать поход в филармонию в праздничные дни

Одним из самых популярных культурных развлечений в праздники считается поход в филармонию
Екатерина Сорока
Поделиться:
Забронировать билеты на представление можно через электронную почту ticket@filarmonia-donetsk.ru или по телефону 071-332-55-07. Фото: dnr-live.ruЗабронировать билеты на представление можно через электронную почту ticket@filarmonia-donetsk.ru или по телефону 071-332-55-07. Фото: dnr-live.ru
Изменить размер текста:

На Новый год в Донецке – 2020 филармония подготовила праздничную программу развлечения для детей и взрослых. Это и шоу-программа «Тот самый Щелкунчик» и «новогодний Штраус-концерт», а также интермедия «Секрет Снежной Королевы». Но все эти представления будут проведены накануне, а не во время новогодних праздников.

В донецкой филармонии сообщили график работы кассы на праздничные дни.

Режим работы кассы:

30 декабря: 9.00 – 17.00;

31 декабря: Выходной;

1 января: Выходной;

2 января: 9.00 – 17.00;

3 января: 9.00 – 15.00;

4-5 января: 12.00 – 17.00;

6 января: Выходной;

7 января: 14.00 – 17.00;

8 января: Выходной, — говорится в сообщении.

Кроме того, бронировать билеты в филармонию можно и онлайн – через электронную почту ticket@filarmonia-donetsk.ru. Однако делать это также нужно заранее до наступления праздников. Поскольку с 31 декабря по 8 января отдел бронирования филармонии также будет находиться в отпуске.

С 9 января касса и отдел бронирования начнут работать в обычном режиме!

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Донецкий диетолог Людмила Денисенко одобрила "Оливье" и "Шубу" на новогоднем столе

Есть блюда, которые давно стали неизменными атрибутами нового года и праздник без них - не праздник (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хотели посмотреть как готов к пожару» - пьяные ВСУшники сожгли сослуживца
Обстановка в Донбассе: по Саханке, Горловке, Доломитному ВСУ выпустили пятнадцать боеприпасов
В 2022 году пенсии и зарплаты бюджетников в ЛНР будут как в Ростовской области
В Турции откроется представительство ДНР
Погода на день в Луганске: 9 января ожидается переменная облачность, слабый туман, гололед
Погода в Донецке на 9 января: ожидается пасмурная погода
«Работа, я тебя люблю»! Бортпроводником разбившегося в Иране «Боинга» работала Валерия Овчарук из Луганска
Спасет десятки тысяч жизней: в Мариуполе студентка медвуза изобрела дешевый метод выявления рака меланомы на ранней стадии
Под Мариуполем задержали 120 беглецов из 10-й бригады ВСУ
«Вышел на улицу погулять и не вернулся»: В ЛНР полиция разыскала шестилетнего ребенка, который два дня не появлялся дома
600 миллионов на снаряды для обстрелов Донецка и Горловки отдали жители подконтрольной Киеву Донецкой области
Накануне встречи Путина с Меркель: на Украине снова заговорили о миротворцах, а в Донецке – против
В 2020 году у каждого абонента республиканского оператора «Феникс» появится персональный автоответчик
«Чтобы знать реальную статистику» На Украине хотят заново пересчитать всех переселенцев из республик Донбасса
«Оперировал бесплатно!» В Мариуполе нейрохирург спас от смерти собачку, раненную из травматического пистолета в позвоночник
Леонид Пасечник выразил соболезнования семьям погибших при крушении украинского «Боинга» в Иране