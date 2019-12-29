Кому из жителей республик Донбасса пересчитают на Украине пенсию в январе

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-29T14:33:38+03:00

Пенсионеры ДНР и ЛНР продолжают ездить в незалежную – у многих из них две пенсии (украинская и республиканская) едва тянут на одну минимальную российскую. Фото: Евгений КАПЛИН

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В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кого из пенсионеров незалежной ожидает прибавка с 1 января 2020 года.

Государственным бюджетом Украины предусмотрен рост минимальной заработной платы в 2020 году до уровня 4 723 грн (12 300 рублей). В связи с этим, 1 января 2020 года будет пересчитан минимальный размер пенсионных выплат для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

- Минимальный размер пенсии по возрасту, установленный для указанной выше категории лиц в размере 40% новой величины минимальной заработной платы, с 1 января 2020 года увеличится до 1 889,20 грн (4 900 рублей), – говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

Тем временем, замминистра социальной политики Наталья Ненюченко сообщила, что сегодня на Украине проживает более 11 млн. пенсионеров. 70% из них получают пенсию до 3 тысяч грн (7 800 рублей), что меньше фактического прожиточного минимума. При этом у почти миллиона пожилых людей выплаты составляют 1,5 тысячи грн в месяц.

Кстати, в ДНР и ЛНР с 1 января на 20% вырастут пенсии. Минимальная пенсия составит 4 800 рублей. Это около 1 850 грн.

ИСТОЧНИК KP.RU