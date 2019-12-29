Обмен пленными 2019: идет процедура верификации украинских военнопленных

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-29T13:09:10+03:00

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На горловском пункте пропуска украинских военнопленных группами заводят в палатки МЧС ДНР. Там они проходят процедуру верификации (установления личности) представителями Красного Креста.

В это время автобусах, которые скоро поедут на украинскую сторону забирать пленников незалежной, сидят жены и матери. Многие не сдерживают слез в ожидании предстоящей встречи с родными людьми. Радость, боль и тревога – такие чувства читаются на их лицах. Самое главное – надежда, чтобы процесс не сорвался, чтобы родного человека привезли для обмена. Ведь два года назад не все из них удалось обменять.

Представитель ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что сразу после обмена наших сторонников доставят в медицинские учреждения для обследования. Уже потом те, у кого в ДНР есть жилье, отправятся домой. В то же время большая часть людей, которых нам передаст Украина, прописана на украинской стороне. Это Мариуполь, Славянск и другие города. Этих бывших пленников незалежной разместят в пунктах временного пребывания.

Журналисты «Комсомолки» ведут репортаж с места события в режиме онлайн-трансляции

ИСТОЧНИК KP.RU