Мировой рекордсмен из Донецка отправился на чемпионат Европы по гиревому спорту
С 28 по 29 декабря в Москве проводится чемпионат Европы Ассоциации силового многоборья «Витязь». Одна из номинаций соревнований – это гиревой марафон. В нем участвует спортсмен из Донецка Руслан Фаткулин – мировой рекордсмен с 2018 года. Об этом сообщил Русский центр.
— Соревнования личные. Участниками мероприятия станут спортсмены из регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. В программу турнира входят упражнения с гирями: толчок, толчок по длинному циклу, рывок, — рассказали в Русском центре.
Это уже не первые соревнования Руслана такого масштаба. Он участвовал в различных спортивных фестивалях, чемпионатах Европы и в соревнованиях за Кубок ДНР. В прошлом году в Москве на соревнованиях SN PRO Руслан Фаткулин поставил мировой рекорд. Спортсмен 2046 раз поднял гирю 16 килограмм. Соревнования длились на протяжении трех часов.
С тех пор имя донецкого спортсмена занесено в реестр рекордов России и международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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