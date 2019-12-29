«Пьяным по улицам не ходить!» В МВД ДНР рассказали о правилах поведения во время отмены комендантского часа

СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-29T11:39:45+03:00

Из всех горячительных напитков на улице разрешено пить только чай и кофе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

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Отмена комендантского часа даже на несколько новогодних дней обрадовала жителей Республики. Но чтобы веселое настроение не сменилось огорчением, нужно придерживаться «определенных правил и норм обеспечения общественного порядка и безопасности». Об этом рассказали в МВД ДНР.

В период отмены комендантского часа жителям и гостям ДНР нельзя находиться в общественных местах без документов, удостоверяющих личность. Впрочем, дончане не расстаются с паспортом с самого начала войны – у них в любое время суток могут потребовать этот документ.

Автомобилисты могут смело садиться ночью за руль. Если, конечно, они трезвые, а машины зарегистрированы в ДНР, РФ или имеют соответствующий пропуск.

Пункты пропуска на границе с Россией будут работать в круглосуточном режиме. А вот с Украиной – в обычном порядке.

По поводу спиртного, без которого ни один праздник не обходится. В МВД напомнили об ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения. То есть на улице надо быть трезвым, как стеклышко. Иначе штраф. И это достаточно жесткое ограничение для нашего народа. Которое, можно не сомневаться, будут нарушать.

Также будет действовать запрет на продажу алкоголя и слабоалкогольной продукции с 22:00 до 5:00. А работа кафе, ресторанов и прочих точек общественного питания не разрешена с 23:00 до 5:00. Так что ночью с покупкой спиртного будут сложности. Горячительными напитками следует запасаться с вечера, чтобы хватило до утра.

Напомним, что в ДНР комендантский час отменен на неделю – с 31 декабря по 8 января.

ИСТОЧНИК KP.RU