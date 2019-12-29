2019-12-29T11:39:45+03:00
Политика

«Пьяным по улицам не ходить!» В МВД ДНР рассказали о правилах поведения во время отмены комендантского часа

В ночное время запретят продажу спиртного и работу кафе
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Из всех горячительных напитков на улице разрешено пить только чай и кофеИз всех горячительных напитков на улице разрешено пить только чай и кофеФото: Никита МАКАРЕНКОВ
Изменить размер текста:

Отмена комендантского часа даже на несколько новогодних дней обрадовала жителей Республики. Но чтобы веселое настроение не сменилось огорчением, нужно придерживаться «определенных правил и норм обеспечения общественного порядка и безопасности». Об этом рассказали в МВД ДНР.

В период отмены комендантского часа жителям и гостям ДНР нельзя находиться в общественных местах без документов, удостоверяющих личность. Впрочем, дончане не расстаются с паспортом с самого начала войны – у них в любое время суток могут потребовать этот документ.

Автомобилисты могут смело садиться ночью за руль. Если, конечно, они трезвые, а машины зарегистрированы в ДНР, РФ или имеют соответствующий пропуск.

Пункты пропуска на границе с Россией будут работать в круглосуточном режиме. А вот с Украиной – в обычном порядке.

По поводу спиртного, без которого ни один праздник не обходится. В МВД напомнили об ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения. То есть на улице надо быть трезвым, как стеклышко. Иначе штраф. И это достаточно жесткое ограничение для нашего народа. Которое, можно не сомневаться, будут нарушать.

Также будет действовать запрет на продажу алкоголя и слабоалкогольной продукции с 22:00 до 5:00. А работа кафе, ресторанов и прочих точек общественного питания не разрешена с 23:00 до 5:00. Так что ночью с покупкой спиртного будут сложности. Горячительными напитками следует запасаться с вечера, чтобы хватило до утра.

Напомним, что в ДНР комендантский час отменен на неделю – с 31 декабря по 8 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кому из жителей республик Донбасса пересчитают на Украине пенсию в январе
Мировой рекордсмен из Донецка отправился на чемпионат Европы по гиревому спорту
Обмен пленными 2019: идет процедура верификации украинских военнопленных
«Пьяным по улицам не ходить!» В МВД ДНР рассказали о правилах поведения во время отмены комендантского часа
Обмен пленными 2019: украинские военнопленные находятся на КПП «Майорское» под Горловкой, среди них есть женщины
Обмен пленными 2019: среди тех, кого вернет Украина, может быть фермер из Шахтерска Николай Бутрименко
В ДНР паспорта школьникам будут выдавать по-новому
В ДНР откроют четыре новых пункта выдачи паспортов гражданина ДНР
Обмен пленными 2019: военнопленные выехали из Луганска на линию разграничения
Погода в Луганске: 29 декабря гололед и туман, днем до 4 градусов тепла, без осадков
Погода в Донецке: 29 декабря с утра будет пасмурно, а днем - солнечно и до 4 градусов тепла
Обмен пленными 2019: Украина освободила пятерых «беркутовцев», обвиняемых в убийстве «небесной сотни»
«Новый год на фронте»: Для школьников провели тематическую экскурсию
В Донецке открылся бассейн дворца спорта «Динамо»
В ДНР не хватает 6 тысяч врачей и 7,5 тысяч средних медработников