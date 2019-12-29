Обмен пленными 2019: украинские военнопленные находятся на КПП «Майорское» под Горловкой, среди них есть женщины

СЕГОДНЯ 11:21 2019-12-29T11:25:50+03:00

Автозаки с пленными из ДНР и ЛНР приехали в пункт пропуска «Майорское» под Горловкой. Фото: vk.com/doninside

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Автозаки с украинскими военнопленными из ДНР и ЛНР приехали в пункт пропуска «Майорское» под Горловкой. Среди пленных есть и женщины. Сюда же прибыли наблюдатели ОБСЕ. Готовится процедура обмена.

Из республик должны передать Украине 55 человек. Из Украины – 87. Впрочем, представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева сообщила, что часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена, точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена.

На КПП прибывают журналисты из ДНР, ЛНР и России. В то же время с украинской стороны работают журналисты лишь из Офиса президента Владимира Зеленского. Остальных представителей украинских СМИ не пустили. Им в последний момент отказали в аккредитации в штабе операции объединенных сил (ООС).

Журналисты «Комсомолки» приехали на линию разграничения, где будет проходить обмен пленными. Читайте их репортаж в онлайн-трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU