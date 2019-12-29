В ДНР паспорта школьникам будут выдавать по-новому

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-29T09:53:49+03:00

По четвергам во всех миграционных службах принимают только детей

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В миграционной службе МВД ДНР сообщили, что паспорта школьникам теперь будут выдавать централизовано. Те, кому исполнилось от 14 до 16 лет, смогут оформить паспорт гражданина ДНР при содействии руководства своих образовательных учреждений.

- Миграционная служба совместно с Министерством образования и науки согласовали порядок паспортизации учащихся, в том числе и выпускников 9-11 классов. Ответственные руководители школы информируют учащихся о том, что можно в удобном порядке собрать пакет документов и обратиться в подразделение миграционной службы. Таким образом, в школе ученика консультируют по поводу комплектности документов и в назначенное время он, совместно с одним из родителей, обращается в подразделение миграционной службы по месту регистрации, - прокомментировал старший инспектор организационно-аналитического отдела МС МВД ДНР Алексей Петрыкин.

Подать документы можно в любой рабочий день недели. Дополнительно по четвергам во всех секторах миграционной службы предусмотрен прием исключительно несовершеннолетних.

Если ваш ребенок проживает в одном районе, а обучается в другом, то стоит подавать документы по месту регистрации, вместе с учениками из других школ.

Что касается подачи документов на паспорт гражданина Российской Федерации, то в этом случае дети включаются в заявление отца или матери, а значит, оформляют гражданство совместно с одним из родителей.

Получить консультацию можно по телефонам горячей линии Миграционной службы МВД ДНР: (071) 099-49- 49; 494.

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ИСТОЧНИК KP.RU