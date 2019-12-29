СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-29T09:58:06+03:00

В ДНР откроют четыре новых пункта выдачи паспортов гражданина ДНР Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Об этом сообщили в миграционной службе МВД Республики

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Временно исполняющий обязанности начальника миграционной службы МВД ДНР Руслан Ополоник сообщил, что в ближайшее время будут открыты четыре дополнительных пункта приема документов на паспорта Донецкой Народной Республики.

- Спрос на получение паспорта, в сравнении с прошлым годом, вырос на 28 процентов. Только заявлений на получение документов приняли больше 140 тысяч, - рассказал Руслан Ополоник.

Поэтому и очереди в отделениях миграционной службы сейчас огромные.

Врио начальника миграционной службы рассказал, что дополнительные пункты выдачи паспортов гражданина ДНР будут открывать поэтапно.

- В Макеевке откроется пункт в январе, в феврале - в Горловке и так далее, - сказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU