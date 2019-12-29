Обмен пленными 2019: военнопленные выехали из Луганска на линию разграничения

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-29T09:45:34+03:00

Ольга Кобцева (слева) сообщила, что удерживавшиеся на территории ЛНР лица убыли из Луганска к месту обмена пленными Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

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Представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева сообщила, что удерживавшиеся на территории ЛНР в связи с конфликтом в Донбассе лица убыли из Луганска к месту обмена пленными.

- Мы отравляемся на пропускной пункт «Майорское» (находится под Горловкой), чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории Республик. Вчера была достигнута договоренность по спискам, были составлены окончательные списки и надеемся, что украинская сторона до конца выполнит свои обязательства, - сказала Кобцева.

В связи с тем, что часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена, точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена. Предварительно называют такие цифры: 87 человек должна передать Украина, а ЛНР и ДНР – 55.

Журналисты "Комсомолки" выехали к линии разграничения, где будет проходить обмен.

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ИСТОЧНИК KP.RU