Погода в Луганске: 29 декабря гололед и туман, днем до 4 градусов тепла, без осадков

СЕГОДНЯ 08:09 2019-12-29T08:09:31+03:00

Утром в Луганске будут туман и гололед. Фото: instagram.com/shuffle_dancer_lg

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть северо-восточный ветер до 12 метров в секунду

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В оставшиеся до Нового года дни на территории Луганской Народной Республики ожидается похолодание. А 31 декабря пойдет мокрый снег.

Ночью и в первой половине дня 29 декабря местами на территории Республики ожидаются гололед и туман, видимость в тумане менее 500 м. Днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ноль – 5 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – минус 2 градуса, днем – 1-3 градуса тепла.

Температура воздуха в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от минус 1-3 градусов ночью до нуля - 2 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля – минус 2 градусов ночью до 2-4 градусов тепла днем.

30 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью составит 3-8 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов ниже нуля. 31 декабря - облачно с прояснениями, днем небольшой мокрый снег, налипание мокрого снега, температура воздуха ночью 2-7 градусов ниже нуля, днем минус 3 - плюс 2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU