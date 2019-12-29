Погода в Луганске: 29 декабря гололед и туман, днем до 4 градусов тепла, без осадков
В оставшиеся до Нового года дни на территории Луганской Народной Республики ожидается похолодание. А 31 декабря пойдет мокрый снег.
Ночью и в первой половине дня 29 декабря местами на территории Республики ожидаются гололед и туман, видимость в тумане менее 500 м. Днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ноль – 5 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – минус 2 градуса, днем – 1-3 градуса тепла.
Температура воздуха в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от минус 1-3 градусов ночью до нуля - 2 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля – минус 2 градусов ночью до 2-4 градусов тепла днем.
30 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью составит 3-8 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов ниже нуля. 31 декабря - облачно с прояснениями, днем небольшой мокрый снег, налипание мокрого снега, температура воздуха ночью 2-7 градусов ниже нуля, днем минус 3 - плюс 2 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU