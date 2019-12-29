Погода в Донецке: 29 декабря с утра будет пасмурно, а днем - солнечно и до 4 градусов тепла

СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-29T08:05:00+03:00

Синоптики прогнозируют, что будет дуть слабый восточный ветер – до 3 метров в секунду

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С утра пасмурную погоду прогнозируют синоптики в воскресенье, 29 декабря, в Донецке и Донецкой Народной Республике. Небо затянет облаками. А вот днем выглянет солнышко.

В течение суток температура воздуха будет находиться на отметках от 0 до +4 градусов. Ночью лужи могут подмерзнуть. Есть опасность гололеда. Ветер будет дуть в восточном и северо-восточном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 2 до 3 м/с.

29 декабря в народе почитается память святого пророка Аггея, десятого из двенадцати малых пророков. Наши предки заметили, что иней на Аггея предвещает теплые святки (7 января), и говорили: «Аггей иней сей». «А если иней рясный, то Ананий (30 декабря) будет ясным». Если в этот день будет морозная погода, то она продержится до Крещения (19 января). Согласно народным наблюдениям, погода 29 декабря указывает на погоду грядущего апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU