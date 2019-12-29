Обмен пленными 2019: Украина освободила пятерых «беркутовцев», обвиняемых в убийстве «небесной сотни»

СЕГОДНЯ 07:12 2019-12-29T07:12:53+03:00

В Киевском апелляционном суде приняли решение отпустить на свободу пятерых «беркутовцев» под личные обязательства. Фото: youtube.com/hromadske

Их снова включили в список для обмена, который пройдет 29 декабря под Горловкой

Изменить размер текста: A A

Пятерых экс-бойцов спецподразделения «Беркут» Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко (и Сергея Тамтуру Киевский апелляционный суд отпустил на свободу под личные обязательства. Решение было принято поздно вечером 28 декабря и сопровождалось выкриками присутствовавших в зале националистов «Ганьба!».

Другие радикалы, находившиеся под СИЗО, досмотрели машину, которая выезжала из ворот изолятора. Она оказалась пустой. Можно ожидать, что сегодня в Киеве устроят по этому поводу беспорядки. Ведь освобожденных «беркутовцев», на которых «вешают» расстрел «небесной сотни» в 2014 году, вероятнее всего, передадут в ДНР во время обмена пленными, которое должно начаться в 11 часов 29 декабря под Горловкой. Прокурор Сергей Куцый, присутствовавший в зале суда, сообщил экс-бойцы спецподразделения «Беркут» находятся в списках на обмен.

Напомним, что 24 декабря украинская сторона под давлением «национально озабоченной общественности» вычеркнула «беркутовцев» из списка. Произошло это после решения Святошинского районного суда Киева не отпускать на свободу экс-бойцов. В республиках Донбасса заявили, что данный факт ставит под угрозу весь обмен пленными.

Генпрокурор Украины обжаловал решение Святошинского суда в Киевском апелляционном суде. И теперь пятеро «беркутовцев» оказались на свободе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина срывает обмен пленными в Донбассе из-за бойцов «Беркута», на которых «вешают» расстрел «небесной сотни» в 2014 году

Киев после всех согласований вычеркнул из списка на обмен пятерых «беркутовцев» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU