СЕГОДНЯ 20:25 2019-12-28T20:29:48+03:00

«Новый год на фронте»: Для школьников провели тематическую экскурсию. Фото: Донецкий республиканский краеведческий музей

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В Военно-историческом музее Великой Отечественной войны презентовали для школьников игровую экскурсию «Новогодний блиндаж». Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого республиканского краеведческого музея.

- Сегодня у детей была возможность не только познакомиться с экспозицией музея, но и поучаствовать в увлекательном мастер-классе. Во время занятия юные гости вместе с нашими сотрудниками изготовили и разукрасили новогодние гирлянды из флажков, которыми была украшена часть нашей экспозиции – фронтовой блиндаж, - рассказала автор проекта, старший научный сотрудник музея Ирина Жамба.

Кроме мастер-класса, для школьников провели тематическую экскурсию «Новый год на фронте», а также показали новогодние мультфильмы 1930-40-х годов. В завершение презентации сотрудники музея организовали для гостей чаепитие.

Музей Великой Отечественной войны – это отдел Донецкого республиканского краеведческого музея. Он находится в монументе «Твоим освободителям, Донбасс».

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ИСТОЧНИК KP.RU