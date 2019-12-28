В ДНР не хватает 6 тысяч врачей и 7,5 тысяч средних медработников

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-28T16:38:38+03:00

Ольга Долгошапко рассказала о положении дел в системе здравоохранения Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Об этом в интервью «КП» рассказала министр здравоохранения Ольга Долгошапко

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На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике не хватает около 6 тысяч врачей (анестезиологов, педиатров, терапевтов, окулистов, лор-врачей, невропатологов, урологов, онкологов) и больше 7,5 тысяч средних медработников (медсестер, фельдшеров, акушерок и лаборантов). Об этом в эксклюзивном интервью «КП» сообщила министр здравоохранения Ольга Долгошапко.

- Особенно людей не хватает на скорой помощи. Слава богу, у нас есть фельдшеры, которые ездят! – рассказала Ольга Николаевна.

В Минздраве разработали программу оптимизации здравоохранения, ключевым моментом которой является возвращение к советской системе с ее участковыми терапевтическими и педиатрическими службами.

- Объединим центры первичной медико-санитарной помощи с больницами, из которых их искусственно выделили. Это совпадает с пожеланиями наших жителей, - отметила министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU