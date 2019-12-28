"Все конфеты сплошь шоколадные и ни одной карамельки!": Детвора ДНР получила роскошные новогодние подарки

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-28T12:53:48+03:00

Все подарки произведены в Республике и дончане говорят, что даже до войны не было таких шикарных наборов

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В этом году детворе в ДНР к новогодним праздникам выдали роскошные подарки. Красивый шестигранный короб с плетенными ручками, а внутри него - шоколадные конфеты. Целый килограмм! Признаться, за все годы в Республике не было таких чудесных подарков. Обычно какие-то унылые домики, а внутри 450 грамм конфет, из которых только несколько шоколадных.

Кстати, все конфеты произведены не где-нибудь, а в ДНР, в самом Донецке!

Сама коробка - настоящее произведение искусства, а конфеты в ней - шедевр.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Таких подарков мы еще не получали! Спасибо от всех ребятишек, порадовали, - говорит учитель из Горловки Елена.

Отдельного восторга заслуживает расписная коробка - заснеженный лес и никаких тебе Санта Клаусов. Только родные Дед Мороз, Снегурка и лесные зверушки! А чтобы не было заблуждения, где произведен такой шедевр, на гранях коробки - герб ДНР. Знай наших!

- Да, подарок замечательный. За который не стыдно. Справедливости ради, хочу сказать, что и до войны, производители "грешили", собирая подарочные наборы. По нормальной цене, втюхивали 4-6 нормальных конфет, а остальное - мусор. Таких подарков, как в этом году, я и не помню, а видела всякие. Дочка уже взрослая, и за плечами утренники и в "Донбасс Палас" и в "Атласе". И не по одному разу. Таких наборов толковых не было никогда, - признается дончанка Евгения.

Отрадно, что такие подарки положены каждому ребенку в ДНР. Неважно, ходит он в садик и школу или не ходит. У меня на подъезде объявление с адресом, куда нужно обратиться, если ваш ребенок не посещает дошкольное учреждение.

- А вы не знали, что наши конфеты круче московских? И, минимум, вдвое дешевле, кстати. Мне москвичи всегда заказывают "Аркадию" и "Крем-суфле", в РФ именно таких нет, а "Красная Шапочка" наша вкуснее московских вафельных, а стоит 340 р/кг против 500-700 бабаевских да ротфронтовских, - говорит Виктория из Донецка.

ИСТОЧНИК KP.RU