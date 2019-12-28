Обмен пленными 2019: завтра Киев передаст 87 человек в Республику
Обмен пленными состоится уже завтра - 29 декабря. Пройдет он в 11:00 на КПП "Майорск".
Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте омбудсмена Республики - Дарьи Морозовой.
- Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу «всех установленных на всех установленных». В это воскресенье, 29 декабря, то есть, еще до Нового года, как об этом договорились лидеры «нормандской четверки». Украинская сторона должна передать 87 человек. Донецк и Луганск, в свою очередь, освободят 55, - сообщила Морозова.
Также стало известно, что Украина передаст 85-летнего Мехти Логунова, которого осудили на 12 лет за государственную измену.
Напомним, последний обмен пленными состоялся в 2017 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU