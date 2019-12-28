СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-28T09:34:41+03:00

Украинские националисты крадут дрова, уголь и бензин у жителей вблизи линии соприкосновения. Фото: ВКонтакте

Об этом сообщили в Народной милиции

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Украинские силовики из «Национального корпуса» (запрещенная в России организация) прекратили рубить лес вблизи линии соприкосновения. Теперь они крадут дрова, уголь и горюче-смазочные материалы у местных жителей. Об этом на пресс-конференции в Луганске сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- После запрета командующим «Операции объединенных сил» на проведение вырубки леса вблизи линии соприкосновения самыми распространенными случаями преступлений стали факты кражи дров, угля и горюче-смазочных материалов у мирных жителей, - рассказал Иван Филипоненко.

По его словам, серьезное недовольство людей также вызывают факты появления националистов в общественных местах в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а также продажа ими наркотиков местным забулдыгам. Это приводит к росту преступности.

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ИСТОЧНИК KP.RU