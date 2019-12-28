2019-12-28T08:39:09+03:00
Общество

Юные дарования из ДНР, победившие в фестивале «Горячее сердце» в Москве, посетили Кремлевскую елку

«Землячество Донбассовцев» подготовило для детей насыщенную и интересную программу
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Юные дарования из ДНР посетили Кремлевскую елку. Фото: администрация города ДонецкаЮные дарования из ДНР посетили Кремлевскую елку. Фото: администрация города Донецка
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Больше 20 мальчишек и девчонок из ДНР, победивших в фестивале равных возможностей «Горячее сердце» в Москве, получили уникальную возможность побывать на новогодних праздниках в столице России. Об этом сообщили в управлении культуры администрации города Донецка.

Юные дарования из ДНР посетили Кремлевскую елку. Фото: администрация города Донецка

Юные дарования из ДНР посетили Кремлевскую елку. Фото: администрация города Донецка

- В октябре и ноябре этого года прошёл пятый Открытый конкурс молодых талантов «Горячее сердце», по итогам которого были выбраны лучшие солисты и коллективы для представления Республики на фестивале равных возможностей «Горячее сердце» «Москва – Донбасс», - рассказали в администрации Донецка.

Насыщенную и интересную программу для детей подготовили Департамент культуры города Москвы и Региональная общественная организация «Землячество Донбассовцев». Маленькие дарования посетили интерактивную программу в Измайловском Кремле (музей Хлеба и мастер-класс по выпечке и росписи пряников, музей мини-скульптур «Всемирная история в пластилине»), мюзикл «Сказки Андерсена. Волшебство в Зарядье», рождественскую сказку «Серебряный мальчик» в Храме Христа Спасителя, государственный Дарвинский музей и экспозицию «В мире древних животных. Макроэволюция» и не только.

Юные дарования из ДНР посетили Кремлевскую елку. Фото: администрация города Донецка

Юные дарования из ДНР посетили Кремлевскую елку. Фото: администрация города Донецка

Самым ожидаемым событием стало посещение Кремлёвской Ёлки. Детей из Республики принимали в Москве тепло и радушно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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