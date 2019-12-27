2019-12-27T21:17:19+03:00
Политика

За два дня до нового года состоится обмен пленными

Он пройдет в это воскресенье в 11.00
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Этого обмена ждали два года. Фото: ДАНЭтого обмена ждали два года. Фото: ДАН
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Стала известна дата обмена пленными, который должен состояться уже в этом году. И это, пожалуй, лучший новогодний подарок для тех, кто годами был в плену, в разлуке со своими близкими и родными.Последний крупный обмен пленными был в конце декабря 2017 года. Тогда украинская сторона передала Донецку 160 человек, в Киев отправились 57 человек.

Уже в это воскресенье ЛНР и ДНР - с одной стороны и Киев - с другой проведут обмен пленными по формуле "80-130".

Известно, что процесс обмена состоится с 11:00 на контрольно-пропускном пункте Майорск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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