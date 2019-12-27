Молоко из Луганска теперь будет еще и в тетрапаках
Дочернее предприятие "Луганского хладокомбината" ПАО "Луганскхолод" сегодня запустило линию по розливу молока в тетрапаки. Это позволит сохранить полезные свойства и вкусовые качества производимого молока.
- Сегодня ознакомились с предприятием, с производством предприятия, узнали количество работников и перспективы развития предприятия. Мы посмотрели новую линию по упаковке молока в тетрапаки, - сказал первый заместитель председателя Правительства ЛНР Юрий Говтвин.
В данный момент на комбинате работает порядка 130 человек и выпускает 150 наименований молочной и кисломолочной продукции, в том числе мороженое, сливочное масло, кефир, ряженка, молоко.
Продукция этого комбината - кисломолочка реализуется в ЛНР и ДНР, а если это сезонное мороженое, то и в Российскую Федерацию. Кстати вся продукция востребована дончанами.
ИСТОЧНИК KP.RU