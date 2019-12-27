2019-12-27T20:26:04+03:00
Общество

Молоко из Луганска теперь будет еще и в тетрапаках

Всего хладкомбинат выпускает 150 наименований кисломолочной продукции
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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А в 2014 году на предприятии работало всего около 20 человек. Фото: ЛИЦА в 2014 году на предприятии работало всего около 20 человек. Фото: ЛИЦ
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Дочернее предприятие "Луганского хладокомбината" ПАО "Луганскхолод" сегодня запустило линию по розливу молока в тетрапаки. Это позволит сохранить полезные свойства и вкусовые качества производимого молока.

- Сегодня ознакомились с предприятием, с производством предприятия, узнали количество работников и перспективы развития предприятия. Мы посмотрели новую линию по упаковке молока в тетрапаки, - сказал первый заместитель председателя Правительства ЛНР Юрий Говтвин.

В данный момент на комбинате работает порядка 130 человек и выпускает 150 наименований молочной и кисломолочной продукции, в том числе мороженое, сливочное масло, кефир, ряженка, молоко.

Продукция этого комбината - кисломолочка реализуется в ЛНР и ДНР, а если это сезонное мороженое, то и в Российскую Федерацию. Кстати вся продукция востребована дончанами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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