Приняты поправки в закон о статусе участника боевых действий

СЕГОДНЯ 18:36 2019-12-27T18:36:30+03:00

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Депутаты Народного Совета ДНР приняли поправки в закон «О социальной защите ветеранов войны», закрепив процедуру выдачи документа о статусе участника боевых действий.

Об этом шла речь вчера в ходе прямой линии, где Глава ДНР заявил, что вопрос обеспечения участников боевых действий выплатами будет урегулирован на законодательном уровне до конца года.

- Действующая редакция в недостаточной мере регулирует определения статуса категории лиц, в частности участников боевых действий, - сказал председатель комитета по безопасности и обороне Виталий Кравец. - В целях устранения вопросов, возникающих при практическом применении норм закона, необходимости урегулирования особенности присвоения статуса участника боевых действий, а также регулирования порядка выдачи документов, подтверждающих права предоставления государственной социальной поддержки определенным лицам, принимаются эти поправки.

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ИСТОЧНИК KP.RU