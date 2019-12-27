2019-12-27T15:31:47+03:00
Общество

Какой будет погода 31 декабря: Новогодняя ночь подарит дончанам снег

Синоптики обещают легкие морозы и осадки в предновогодние дни
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Пока что в Донбассе стоит весенняя погодка. Фото: ВКонтактеПока что в Донбассе стоит весенняя погодка. Фото: ВКонтакте
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Елка на площади установлена и радует взгляд своим небывалым великолепием, дети окончили четверть и принесли домой табеля, украшены витрины и улицы. И только отсутствие снега и мороза вызывает диссонанс. В прошлом году в это время Донецк был укрыт белым покрывалом,а в этом году погода напоминает мартовскую и дончане делятся друг с другом фотографиями набухших почек на деревьях.

- В Донецке облачная погода продержится весь день. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен мелкий снег, - обещают синоптики. - Температура воздуха от - 3 до +1.

То есть дончан ждет настоящее новогоднее чудо. Ну, посмотрим, не подведут ли нас синоптики в своих прогнозах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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