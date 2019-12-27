На дороге к пропускному пункту «Успенка» водитель фуры не справился с управлением и врезался в попутку
Вчера, 26 декабря, на дороге в Донецк – Амвросиевка – Успенка произошла авария с участием двух фур. Водитель одной из них не справился с управлением и врезался в попутку. К счастью, жертв удалось избежать. В результате столкновения пострадал один человек. Он получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу. Об этом на следующий день сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
— На автодороге Т-05-07 Донецк-Амвросиевка-Успенка, на расстоянии полтора километра от ППТК «Успенка» произошло ДТП. Водитель грузового автомобиля Renault не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия пострадал один человек, водитель автомобиля Renault, — говорится в сообщении.
Во время столкновения тягач сильно помяло со стороны водителя. В результате человека зажало за рулем. Выбраться сам он не мог, поэтому доставала его бригада спасателей. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они немного разжали конструкцию и достали человека. После чего водителя передали медперсоналу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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