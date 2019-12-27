2019-12-27T13:44:45+03:00
Общество

Жители ДНР собрали полторы тонны новогодних подарков для защитников на передовой

В подарок вошли продукты питания, домашняя выпечка и письма -пожелания от детей
Екатерина Сорока
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Открытки для солдат сделали дети из школ Республики. Фото: oddr.infoОткрытки для солдат сделали дети из школ Республики. Фото: oddr.info
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Новый год – это праздник не только для детей, но и для взрослых. В этом году без подарка не останутся и защитники Донбасса. Сегодня, 27 декабря, жители Республики передали полторы тонны подарков для солдат Народной милиции, которые сейчас находятся на передовой. Об этом рассказали в пресс-службе Общественного движения «Донецкая Республика».

В состав переданных посылок вошли продукты питания, домашние варения, выпечка, новогодние открытки от детей, — говорится в сообщении.

Это не последний сбор подарков. На протяжении всех новогодних праздников Общественное движение будет собирать подарочные наборы, а потом отправит их на передовую.

— Спасибо активистам Общественного Движения «Донецкая Республика», которые четыре года назад стали инициаторами данной акции и до сих пор ее проводят. Армию нужно поддерживать всенародно, тогда наши ребята на позициях будут чувствовать тыл, — добавил Эдуард Басурин, заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР.

Акция была бы невозможна без поддержки гражданских, администраций школ и других организаций Республики. Фото: oddr.info

Акция была бы невозможна без поддержки гражданских, администраций школ и других организаций Республики. Фото: oddr.info

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ИСТОЧНИК KP.RU

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