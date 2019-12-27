2019-12-27T13:27:22+03:00
Политика

Дончане гадают насколько повысят плату за проезд в общественном транспорте ДНР

Новость об этом прозвучала на Прямой линии Главы ДНР 2019
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сейчас проезд в общественном транспорте составляет 3 рубля. Фото: novorosinform.orgСейчас проезд в общественном транспорте составляет 3 рубля. Фото: novorosinform.org
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В ДНР повысят цену за проезд в муниципальном транспорте, это прозвучало вчера на Прямой линии Главы ДНР. Как известно, сейчас стоимость проезда в трамваях и троллейбусах ДНР составляет всего 3 рубля и ни разу не повышалась с 2014 года.

- После повышения зарплат и пенсий мы будем говорить о повышении стоимости проезда. Это нужно исключительно для повышения заработной платы водителям и ремонтным бригадам, — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Дончане гадают, насколько может подорожать проезд.

- Думаю, проезд в муниципальном транспорте подорожает до 5-6 рублей. А в маршрутках, наверное, цена вырастет до 15 рублей, - рассуждает житель Донецка Андрей Красников. - Но и так неплохо - у нас не поднималась стоимость проезда с 2014 года! При этом цены выросли в несколько раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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