2019-12-27T12:13:37+03:00
Общество

В новогоднюю ночь перекроют дорогу на въезде в центр Макеевки

Это связано с проведением массового праздника в центре города
Екатерина Сорока
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Движение перекроют 31 декабря в 21.00. Фото: dnr-news.comДвижение перекроют 31 декабря в 21.00. Фото: dnr-news.com
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На время проведения праздника «Новогоднее волшебство в Макеевке – 2020» в центре ограничат движение транспорта по улице Островского и Ленина. Об этом заранее сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

Ограничения коснутся следующих участков улично-дорожной сети города: по улице Островского – от улицы Чехова до улицы Плеханова; по улице Ленина – от улицы Энгельса до улицы Плеханова, — говорится в сообщении.

Дороги снова откроют в пять утра 1 января. А до тех пор в Госавтоинспекции рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты в объезд центральной улице города. А также просят не парковать авто в местах, где проходит новогодний праздник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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