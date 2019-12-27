Ура! Каникулы: В ДНР сегодня последний учебный день в этом году
Зимние каникулы в школах ДНР начнутся 29 декабря, учебный процесс возобновится 13 января 2020 года.
- Зимние каникулы в общеобразовательных организациях пройдут с 29 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. Третья четверть начнется 13 января, — сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Республики.
Также чиновники добавили, что в каждой общеобразовательной организации составлен план мероприятий на этот период с посещением новогодних мероприятий, театров, музеев, библиотек.
Но думается, что детвора и сама найдет чем себя занять. Вот жаль только, что зимние забавы пока исключены, ведь снегом в Донбассе пока не пахнет.
ИСТОЧНИК KP.RU