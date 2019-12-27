Ура! Каникулы: В ДНР сегодня последний учебный день в этом году

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-27T11:31:16+03:00

Детворе осталось только дождаться снега и праздник будет настоящим. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Первый учебный день в 2020 году наступит в школах 13 января

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Зимние каникулы в школах ДНР начнутся 29 декабря, учебный процесс возобновится 13 января 2020 года.

- Зимние каникулы в общеобразовательных организациях пройдут с 29 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. Третья четверть начнется 13 января, — сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Республики.

Также чиновники добавили, что в каждой общеобразовательной организации составлен план мероприятий на этот период с посещением новогодних мероприятий, театров, музеев, библиотек.

Но думается, что детвора и сама найдет чем себя занять. Вот жаль только, что зимние забавы пока исключены, ведь снегом в Донбассе пока не пахнет.

ИСТОЧНИК KP.RU