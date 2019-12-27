2019-12-27T10:56:11+03:00
Политика

"Кому праздники-елки, а кому - гадать, куда опять прилетят "подарки" от Украины": Почти 60 снарядов упало на территорию ДНР за сутки

В предновогодние дни продолжаются обстрелы Республик
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
В Коминтерново не до праздников.В Коминтерново не до праздников.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Украинские боевики за минувшие сутки 13 раз нарушили перемирие, обстреливая территорию ДНР.

-За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 13 раз, – отметили в представительстве. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 56 единиц, - сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Дончане уже знают, что в праздники, как правило, обстановка на фронте накаляется.

- Кому праздники, салюты, концерты, а кому - смотреть на разрушенные дома и гадать, куда опять прилетит, - говорит жительница Трудовских Светлана. - Вот такие "подарки" нам от Украины.

Опять обстрелам на донецком направлении подверглись районы аэропорта, поселки шахты им. Абакумова, Жабичево, Еленовка, Старомихайловка и село Спартак; на горловском направлении – поселки Широкая Балка и Озеряновка, на мариупольском — село Коминтерново.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

8-летняя Кира из Зайцево: «Дедушка Мороз, у нас тут стреляют. Купи себе бронежилет»

Письмо Киры стало активно распространяться в социальных сетях [подробнее…]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители ДНР собрали полторы тонны новогодних подарков для защитников на передовой
Дончане гадают насколько повысят плату за проезд в общественном транспорте ДНР
В новогоднюю ночь перекроют дорогу на въезде в центр Макеевки
Ура! Каникулы: В ДНР сегодня последний учебный день в этом году
"Кому праздники-елки, а кому - гадать, куда опять прилетят "подарки" от Украины": Почти 60 снарядов упало на территорию ДНР за сутки
Прямая линия с Главой ДНР 2019: Гимн РФ в эфире радиостанций и уроки Победы
Прямая линия с Главой ДНР 2019: До конца года будет принят закон о статусе участника военных действий
Пушилин сделал выговор министру образования за отказ в госаккредитации Донбасской юридической академии
Прямая линия с Главой ДНР: Отмена комендантского часа возможна и она будет проходить в несколько этапов
Прямая линия с Главой ДНР: Денис Пушилин рассказал, когда пойдут поезда из Донецка в Москву и Крым
Прямая линия с Главой ДНР: "Русский язык выбран народом Республики"
В ДНР закупили 30 новеньких скорых
Прямая линия с Главой ДНР: Денис Пушилин пообещал в ближайшее время решить проблему очередей в пунктах пропуска
«Дружи со спортом с малых лет» Александр Громаков передал комплект «Чемпиона» в Дебальцево
«Это же ужас, чем травят детей»: Осторожно, снюс
Открыта новая лава шахты "Комсомолец Донбасса" на 538 тысяч тонн угля
Украинский боевик на Луганщине подорвался на собственной мине
Создаёт новогоднее настроение: По Донецку разъезжает иномарка, обвешанная елочными гирляндами
Украинские боевики собрали елку из снарядов и гранат
Десятки тысяч долларов брали сотрудники СБУ за крышевание «Артемсоли» в Донбассе
В ЛНР вместе с зарплатой и пенсией вырастут размеры социальных пособий, а также помощь на погребение
Обстрелы Донбасса продолжаются: в Донецке повреждены пять домов, а в Горловке ранен житель
В Донецке на Новый Год – 2020 кафе и рестораны будут работать до утра
Погода на день в Луганске: 26 декабря ожидается переменная облачность, сильный туман, дождь
Погода в Донецке на день: 26 декабря пасмурно и дождь
Кто в ЛНР может бесплатно получить паспорт РФ?
Новый год – 2020 в Донецке: Как добраться домой в новогоднюю ночь?