"Кому праздники-елки, а кому - гадать, куда опять прилетят "подарки" от Украины": Почти 60 снарядов упало на территорию ДНР за сутки

СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-27T10:56:11+03:00

В Коминтерново не до праздников. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Изменить размер текста: A A

Украинские боевики за минувшие сутки 13 раз нарушили перемирие, обстреливая территорию ДНР.

-За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 13 раз, – отметили в представительстве. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 56 единиц, - сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Дончане уже знают, что в праздники, как правило, обстановка на фронте накаляется.

- Кому праздники, салюты, концерты, а кому - смотреть на разрушенные дома и гадать, куда опять прилетит, - говорит жительница Трудовских Светлана. - Вот такие "подарки" нам от Украины.

Опять обстрелам на донецком направлении подверглись районы аэропорта, поселки шахты им. Абакумова, Жабичево, Еленовка, Старомихайловка и село Спартак; на горловском направлении – поселки Широкая Балка и Озеряновка, на мариупольском — село Коминтерново.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

8-летняя Кира из Зайцево: «Дедушка Мороз, у нас тут стреляют. Купи себе бронежилет»

Письмо Киры стало активно распространяться в социальных сетях [подробнее…]

ИСТОЧНИК KP.RU