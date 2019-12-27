Прямая линия с Главой ДНР 2019: Гимн РФ в эфире радиостанций и уроки Победы
В эфире радиостанций ДНР может ежедневно звучать Гимн Российской Федерации. Соответствующую инициативу общественности сегодня в ходе прямой линии с жителями Донбасса поддержал Глава ДНР Денис Пушилин.
Это предложил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.
- Моя позиция давно всем ясна, в какую сторону смотрю – тоже. Что касается гимна на радиостанции, не вижу никаких препятствий. Не нужны никакие решения – каждая радиостанция может принять их сама, — подчеркнул Пушилин.
Кроме того, глава ДНР сказал, что вскоре урок Победы появится в школьной программе ДНР.
- Все, что связано в Великой Отечественной войной, для нас важно. Это одна из причин, почему в 2014 году мы сделали осознанный выбор не мириться с отношением новой украинской власти к ветеранам – людям, которые сломали хребет фашизму, и в целом к ВОВ. Думаю, данный урок будет не лишним, с третьей четверти можно этот урок вводить, — сказал Пушилин.
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ИСТОЧНИК KP.RU