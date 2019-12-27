Прямая линия с Главой ДНР 2019: До конца года будет принят закон о статусе участника военных действий

СЕГОДНЯ 08:51 2019-12-27T08:51:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера на Прямой линией с Главой ДНР был задан вопрос о социальной защите наших военных. Вопрос обеспечения участников боевых действий пенсионными выплатами будет урегулирован на законодательном уровне до конца уже этого года. Ведь механизм выплаты пенсий военнослужащим ДНР разрабатывается с 2018 года.

- Сейчас можно говорить, что все готово. В этом году все успеем, — сказал Глава ДНР Денис Пушилин заявил сегодня в ходе прямой линии с жителями Донбасса. - Завтра будет принят соответствующий законопроект, который урегулирует статус участника боевых действий, будет решен вопрос с пенсионным обеспечением.

Также Народным Советом уже принят закон «О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прямая линия с Главой ДНР: Отмена комендантского часа возможна и она будет проходить в несколько этапов

В прямом эфире проходит прямая линия с руководителем Республики [подробнее...]

ИСТОЧНИК KP.RU