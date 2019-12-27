2019-12-27T08:51:45+03:00
Политика

Прямая линия с Главой ДНР 2019: До конца года будет принят закон о статусе участника военных действий

Закон разрабатывается с 2018 года
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Механизм выплаты пенсий военнослужащим ДНР разрабатывается с 2018 года. Фото: Русская ВеснаМеханизм выплаты пенсий военнослужащим ДНР разрабатывается с 2018 года. Фото: Русская Весна
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Вчера на Прямой линией с Главой ДНР был задан вопрос о социальной защите наших военных. Вопрос обеспечения участников боевых действий пенсионными выплатами будет урегулирован на законодательном уровне до конца уже этого года. Ведь механизм выплаты пенсий военнослужащим ДНР разрабатывается с 2018 года.

- Сейчас можно говорить, что все готово. В этом году все успеем, — сказал Глава ДНР Денис Пушилин заявил сегодня в ходе прямой линии с жителями Донбасса. - Завтра будет принят соответствующий законопроект, который урегулирует статус участника боевых действий, будет решен вопрос с пенсионным обеспечением.

Также Народным Советом уже принят закон «О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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