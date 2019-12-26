2019-12-26T22:12:41+03:00
Общество

Пушилин сделал выговор министру образования за отказ в госаккредитации Донбасской юридической академии

Статус-кво восстановила специально созданная парламентская комиссия
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Пушилин сделал выговор министру образования за отказ в госаккредитации Донбасской юридической академии. Фото: news-front.infoПушилин сделал выговор министру образования за отказ в госаккредитации Донбасской юридической академии. Фото: news-front.info
Изменить размер текста:

26 декабря во время Прямой линии с жителями Донбасса Глава ДНР Денис Пушилин сделал выговор министру образования и науки Михаилу Кушакову за скандал с отказом Донбасской юридической академии в государственной аккредитации.

Напомним, что в ноябре коллегия Министерства образования отклонила заявку Донбасской юридической академии на аккредитацию из-за выявленных нарушений. Это вызвало беспокойство студентов и преподавателей, и для разбирательства была создана парламентская комиссия. Она не увидела оснований для отказа в аккредитации.

Глава ДНР заявил о необходимости обеспечить академию необходимой для обучения материально-технической базой, устранить кадровые проблемы и создать все условия для продолжения работы вуза.

- Этот вопрос, который не только вас касается лично как министра, этот вопрос касается и меня. Я выжидал, смотрел на ваши действия, смотрел на ход вашей мысли. Считаю, что он не совпадает с определенной группой лиц, как внутри академии, так и за ее пределами, включая меня, - акцентировал Денис Пушилин.

Глава государства заявил, что Донбасская юридическая академия должна стать лицом Республики в части получения образования для юристов, которых в Республике катастрофически не хватает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия с Главой ДНР: Денис Пушилин рассказал, когда пойдут поезда из Донецка в Москву и Крым

В прямом эфире проходит прямая линия с руководителем Республики (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пушилин сделал выговор министру образования за отказ в госаккредитации Донбасской юридической академии
Прямая линия с Главой ДНР: Отмена комендантского часа возможна и она будет проходить в несколько этапов
Прямая линия с Главой ДНР: Денис Пушилин рассказал, когда пойдут поезда из Донецка в Москву и Крым
Прямая линия с Главой ДНР: "Русский язык выбран народом Республики"
В ДНР закупили 30 новеньких скорых
Прямая линия с Главой ДНР: Денис Пушилин пообещал в ближайшее время решить проблему очередей в пунктах пропуска
«Дружи со спортом с малых лет» Александр Громаков передал комплект «Чемпиона» в Дебальцево
«Это же ужас, чем травят детей»: Осторожно, снюс
Открыта новая лава шахты "Комсомолец Донбасса" на 538 тысяч тонн угля
Украинский боевик на Луганщине подорвался на собственной мине
Создаёт новогоднее настроение: По Донецку разъезжает иномарка, обвешанная елочными гирляндами
Украинские боевики собрали елку из снарядов и гранат
Десятки тысяч долларов брали сотрудники СБУ за крышевание «Артемсоли» в Донбассе
В ЛНР вместе с зарплатой и пенсией вырастут размеры социальных пособий, а также помощь на погребение
Обстрелы Донбасса продолжаются: в Донецке повреждены пять домов, а в Горловке ранен житель
В Донецке на Новый Год – 2020 кафе и рестораны будут работать до утра
Погода на день в Луганске: 26 декабря ожидается переменная облачность, сильный туман, дождь
Погода в Донецке на день: 26 декабря пасмурно и дождь
Кто в ЛНР может бесплатно получить паспорт РФ?
Новый год – 2020 в Донецке: Как добраться домой в новогоднюю ночь?