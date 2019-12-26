Пушилин сделал выговор министру образования за отказ в госаккредитации Донбасской юридической академии

26 Дек. 22:09 2019-12-26T22:12:41+03:00

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26 декабря во время Прямой линии с жителями Донбасса Глава ДНР Денис Пушилин сделал выговор министру образования и науки Михаилу Кушакову за скандал с отказом Донбасской юридической академии в государственной аккредитации.

Напомним, что в ноябре коллегия Министерства образования отклонила заявку Донбасской юридической академии на аккредитацию из-за выявленных нарушений. Это вызвало беспокойство студентов и преподавателей, и для разбирательства была создана парламентская комиссия. Она не увидела оснований для отказа в аккредитации.

Глава ДНР заявил о необходимости обеспечить академию необходимой для обучения материально-технической базой, устранить кадровые проблемы и создать все условия для продолжения работы вуза.

- Этот вопрос, который не только вас касается лично как министра, этот вопрос касается и меня. Я выжидал, смотрел на ваши действия, смотрел на ход вашей мысли. Считаю, что он не совпадает с определенной группой лиц, как внутри академии, так и за ее пределами, включая меня, - акцентировал Денис Пушилин.

Глава государства заявил, что Донбасская юридическая академия должна стать лицом Республики в части получения образования для юристов, которых в Республике катастрофически не хватает.

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ИСТОЧНИК KP.RU