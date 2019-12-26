Прямая линия с Главой ДНР: Отмена комендантского часа возможна и она будет проходить в несколько этапов

26 Дек. 21:39 2019-12-26T21:41:12+03:00

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Вопрос о комендантском часе поднимается дончанами не впервые, ведь по своему сроку в ЛДНР он вполне достоин занять место в книге Рекордов Гиннеса.

Как известно, с 23:00 31 декабря по 05:00 8 января – в ДНР приостановлено действие режима комендантского часа. Дончане эту новость приняли достаточно позитивно.

- Это эксперимент – некая проба. Мы должны посмотреть в плане безопасности, насколько мы готовы, должны оценить ситуацию с правонарушениями, будет ли рост нарушений в праздничные дни. По мере того, как мы проведем эксперимент, будут приниматься соответствующие следующее решения, которые возможны с сокращением комендантского часа, — этом Глава Республики Денис Пушилин заявил сегодня в ходе прямой линии с жителями Донбасса.

- Данный эксперимент покажет, насколько мы готовы к полной отмене комендантского часа. Многое будет зависеть, как мы проведем период без комендантского часа новогодние праздники, — добавил Глава Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU