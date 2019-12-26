2019-12-26T21:15:03+03:00
Политика

Прямая линия с Главой ДНР: Денис Пушилин рассказал, когда пойдут поезда из Донецка в Москву и Крым

В прямом эфире проходит прямая линия с руководителем Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Дончане ждут, когда вокзал в столице снова станет оживленным. Фото: facebook.comДончане ждут, когда вокзал в столице снова станет оживленным. Фото: facebook.com
Изменить размер текста:

Россия открыла железнодорожное сообщение с Крымом по мосту. Сделали это, несмотря на ожидаемые санкции Запада к железнодорожникам. И в республиках Донбасса тоже надеются, что скоро жители смогут на поездах ездить в Россию. Поэтому не случайно на прямой линии спросили Дениса Пушилина, когда же появится прямое сообщение по железной дороге с соседней страной?

- Мы с белой завистью смотрели на открытие железнодорожного моста с Крымом. У нас тоже было намерение в декабре запустить полноценное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом и тем же Крымом, - отметил Глава ДНР. - Концепция разработана, но есть технические детали, не все зависит от нас. Министерство транспорта и железная дорога работают над решением проблем. Очень надеюсь, что это произойдет в обозримом будущем. И мы тоже достойно отметим восстановление движения поездов в сторону России.

Напомним, что трансляцию прямой линии ведут телеканалы «Юнион», «Оплот ТВ» и Первый Республиканский. Кроме того, ведется прямая трансляция на официальном сайте Главы ДНР и на сайте глава.рус. Вопросы принимаются до окончания программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пушилин сделал выговор министру образования за отказ в госаккредитации Донбасской юридической академии
Прямая линия с Главой ДНР: Отмена комендантского часа возможна и она будет проходить в несколько этапов
Прямая линия с Главой ДНР: Денис Пушилин рассказал, когда пойдут поезда из Донецка в Москву и Крым
Прямая линия с Главой ДНР: "Русский язык выбран народом Республики"
В ДНР закупили 30 новеньких скорых
Прямая линия с Главой ДНР: Денис Пушилин пообещал в ближайшее время решить проблему очередей в пунктах пропуска
«Дружи со спортом с малых лет» Александр Громаков передал комплект «Чемпиона» в Дебальцево
«Это же ужас, чем травят детей»: Осторожно, снюс
Открыта новая лава шахты "Комсомолец Донбасса" на 538 тысяч тонн угля
Украинский боевик на Луганщине подорвался на собственной мине
Создаёт новогоднее настроение: По Донецку разъезжает иномарка, обвешанная елочными гирляндами
Украинские боевики собрали елку из снарядов и гранат
Десятки тысяч долларов брали сотрудники СБУ за крышевание «Артемсоли» в Донбассе
В ЛНР вместе с зарплатой и пенсией вырастут размеры социальных пособий, а также помощь на погребение
Обстрелы Донбасса продолжаются: в Донецке повреждены пять домов, а в Горловке ранен житель
В Донецке на Новый Год – 2020 кафе и рестораны будут работать до утра
Погода на день в Луганске: 26 декабря ожидается переменная облачность, сильный туман, дождь
Погода в Донецке на день: 26 декабря пасмурно и дождь
Кто в ЛНР может бесплатно получить паспорт РФ?
Новый год – 2020 в Донецке: Как добраться домой в новогоднюю ночь?