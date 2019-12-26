Прямая линия с Главой ДНР: Денис Пушилин рассказал, когда пойдут поезда из Донецка в Москву и Крым

26 Дек. 21:15 2019-12-26T21:15:03+03:00

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Россия открыла железнодорожное сообщение с Крымом по мосту. Сделали это, несмотря на ожидаемые санкции Запада к железнодорожникам. И в республиках Донбасса тоже надеются, что скоро жители смогут на поездах ездить в Россию. Поэтому не случайно на прямой линии спросили Дениса Пушилина, когда же появится прямое сообщение по железной дороге с соседней страной?

- Мы с белой завистью смотрели на открытие железнодорожного моста с Крымом. У нас тоже было намерение в декабре запустить полноценное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом и тем же Крымом, - отметил Глава ДНР. - Концепция разработана, но есть технические детали, не все зависит от нас. Министерство транспорта и железная дорога работают над решением проблем. Очень надеюсь, что это произойдет в обозримом будущем. И мы тоже достойно отметим восстановление движения поездов в сторону России.

Напомним, что трансляцию прямой линии ведут телеканалы «Юнион», «Оплот ТВ» и Первый Республиканский. Кроме того, ведется прямая трансляция на официальном сайте Главы ДНР и на сайте глава.рус. Вопросы принимаются до окончания программы.

ИСТОЧНИК KP.RU