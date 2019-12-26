Прямая линия с Главой ДНР: "Русский язык выбран народом Республики"
Инициатива по переводу украинского языка в статус факультативного в образовательных заведениях ДНР основана на желании населения. Как известно, ранее Глава ДНР предложил внести изменения в Конституцию – сделать единственным государственным языком в Республике русский.
- Порядка 99% жителей ДНР русский язык считают родным, думают, работают, общаются, поэтому для нас ближе, понятнее, если государственным будет только русский. Об этом свидетельствует и то количество обращений от детей, родителей, учеников, что «все же, может, на русском сконцентрируемся?», – заявил во время Прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин.
Нужно заметить, что украинский язык все эти годы оставался в образовательных программах Республики. При этом родители говорят о том, что язык совмещен с литературой, а занятий недостаточно, чтобы выучить язык полноценно, при этом предмет оценивается.
Пушилин добавил, что все желающие смогут свободно изучать украинский язык в качестве факультативного, а власти ДНР не допустят ущемления прав жителей по языковому или этническому признаку.
Также во время Прямой линии Денис Пушилин пообещал в ближайшее время решить проблему очередей в пунктах пропуска.
ИСТОЧНИК KP.RU