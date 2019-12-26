Прямая линия с Главой ДНР: Денис Пушилин пообещал в ближайшее время решить проблему очередей в пунктах пропуска

СЕГОДНЯ 20:22 2019-12-26T20:22:17+03:00

Жители ДНР жалуются, что на республиканских КПП очереди продвигаются медленнее, чем на украинских. Фото: Иван ПРИХОДЬКО

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С 19 часов проходит в телевизионном формате «Прямая линия с Денисом Пушилиным». В студии также присутствуют руководители и члены Правительства, Народного Совета, представители общественных движений, организаций, ведомств Республики.

Один из первых вопросов касался больших очередей в республиканских пунктах пропуска, а также так называемой «льготной очереди», по которой проезжают неофициальные перевозчики.

– В этом году нам удалось поправить ситуацию с инфраструктурой, но это не решает всю проблему, - ответил на вопрос жителя Краматорска Денис Пушилин. - С ситуацией нужно справиться раз и навсегда. Этот процесс реализации механизма в стадии разработки. Надеюсь, что это изменит ситуацию. В ближайшее время мы увидим изменения.

Сейчас в ДНР на границе с Украиной действует четыре пункта пропуска. Они расположены в Горловке, Александровке, Еленовке и Октябре.

Трансляцию прямой линии ведут телеканалы «Юнион», «Оплот ТВ» и Первый Республиканский. Кроме того, ведется прямая трансляция на официальном сайте Главы ДНР и на сайте глава.рус. Вопросы принимаются до окончания программы.

ИСТОЧНИК KP.RU