2019-12-26T19:52:00+03:00
Спорт

«Дружи со спортом с малых лет» Александр Громаков передал комплект «Чемпиона» в Дебальцево

Спортивное снаряжение для оздоровления и физического развития детей в садиках предоставило Калужское отделение общероссийской молодежной организации «Наследие»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Громаков передал комплект «Чемпиона» в Дебальцево. Фото: Минспорта ДНРГромаков передал комплект «Чемпиона» в Дебальцево. Фото: Минспорта ДНР
Изменить размер текста:

26 декабря министр молодёжи спорта и туризма Донецкой Народной Республики Александр Громаков посетил Дебальцево в рамках социального проекта «Дружи со спортом с малых лет». Он с главой города Игорем Захаревичем передал детскому саду «Светлячок» спортивно-игровой комплекс «Чемпион-М».

- Спортивное снаряжение предоставило Калужское отделение общероссийской общественной молодежной патриотической организации «Наследие», оно предназначено для оздоровления и физического развития дошколят, - рассказал Александр Юрьевич.

Мэр Дебальцево от имени Главы Республики Дениса Пушилина вручил воспитанникам сладкие подарки.

После этого Громаков посетил вторую, третью и четвертую школы Дебальцево, где также совместно с главой города поздравил ребят начальных классов с грядущим Новым Годом. Высокие гости порадовали их сладкими подарками от Главы Республики.

В завершении поездки министр посетил Дебальцевский физкультурно-спортивный комплекс «Локомотив». Мэр города показал объект, где ведутся восстановительные работы. В ходе экскурсии Александр Юрьевич обратил внимание на прекрасный игровой зал и зал бокса.

Жители и гости города с нетерпением ждут открытия спортивного комплекса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мода на отраву: Осторожно, снюс!

Родители и врачи бьют тревогу (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прямая линия с Главой ДНР: Денис Пушилин рассказал, когда пойдут поезда из Донецка в Москву и Крым
Прямая линия с Главой ДНР: "Русский язык выбран народом Республики"
В ДНР закупили 30 новеньких скорых
Прямая линия с Главой ДНР: Денис Пушилин пообещал в ближайшее время решить проблему очередей в пунктах пропуска
«Дружи со спортом с малых лет» Александр Громаков передал комплект «Чемпиона» в Дебальцево
«Это же ужас, чем травят детей»: Осторожно, снюс
Открыта новая лава шахты "Комсомолец Донбасса" на 538 тысяч тонн угля
Украинский боевик на Луганщине подорвался на собственной мине
Создаёт новогоднее настроение: По Донецку разъезжает иномарка, обвешанная елочными гирляндами
Украинские боевики собрали елку из снарядов и гранат
Десятки тысяч долларов брали сотрудники СБУ за крышевание «Артемсоли» в Донбассе
В ЛНР вместе с зарплатой и пенсией вырастут размеры социальных пособий, а также помощь на погребение
Обстрелы Донбасса продолжаются: в Донецке повреждены пять домов, а в Горловке ранен житель
В Донецке на Новый Год – 2020 кафе и рестораны будут работать до утра
Погода на день в Луганске: 26 декабря ожидается переменная облачность, сильный туман, дождь
Погода в Донецке на день: 26 декабря пасмурно и дождь
Кто в ЛНР может бесплатно получить паспорт РФ?
Новый год – 2020 в Донецке: Как добраться домой в новогоднюю ночь?