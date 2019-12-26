«Дружи со спортом с малых лет» Александр Громаков передал комплект «Чемпиона» в Дебальцево

СЕГОДНЯ 19:36 2019-12-26T19:52:00+03:00

Спортивное снаряжение для оздоровления и физического развития детей в садиках предоставило Калужское отделение общероссийской молодежной организации «Наследие»

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26 декабря министр молодёжи спорта и туризма Донецкой Народной Республики Александр Громаков посетил Дебальцево в рамках социального проекта «Дружи со спортом с малых лет». Он с главой города Игорем Захаревичем передал детскому саду «Светлячок» спортивно-игровой комплекс «Чемпион-М».

- Спортивное снаряжение предоставило Калужское отделение общероссийской общественной молодежной патриотической организации «Наследие», оно предназначено для оздоровления и физического развития дошколят, - рассказал Александр Юрьевич.

Мэр Дебальцево от имени Главы Республики Дениса Пушилина вручил воспитанникам сладкие подарки.

После этого Громаков посетил вторую, третью и четвертую школы Дебальцево, где также совместно с главой города поздравил ребят начальных классов с грядущим Новым Годом. Высокие гости порадовали их сладкими подарками от Главы Республики.

В завершении поездки министр посетил Дебальцевский физкультурно-спортивный комплекс «Локомотив». Мэр города показал объект, где ведутся восстановительные работы. В ходе экскурсии Александр Юрьевич обратил внимание на прекрасный игровой зал и зал бокса.

Жители и гости города с нетерпением ждут открытия спортивного комплекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU