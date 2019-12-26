Открыта новая лава шахты "Комсомолец Донбасса" на 538 тысяч тонн угля

СЕГОДНЯ 16:29 2019-12-26T16:29:48+03:00

На сегодняшний день на предприятии трудятся более 4,5 тысячи человек. Фото: ДАН

С начала текущего года в угольной отрасли Республики введены в эксплуатацию 12 новых лав

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Горняки шахты «Комсомолец Донбасса» сегодня ввели в эксплуатацию новую лаву с запасом угля в 538 тысяч тонн.

Это одна из ведущих шахт Республики. В 2014-15 годах шахта подверглась обстрелам, во время которых погибло двое горняков, еще шестеро были ранены. Сейчас все поврежденные здания и сооружения восстановлены. На шахте трудятся 4,5 тысячи человек.

- На ГП «Шахта Комсомолец Донбасса» успешно сдана в эксплуатацию 2 «бис» западная лава пласта L4 блока №5. Это уже третий новый очистной забой, веденный в работу на предприятии в 2019 году. Проектная длина лавы составляет 270 метров, выемочного столба – 930 м, вынимаемая мощность пласта – 1,12 м, запасы оцениваются в 538 тысяч тонн угля, глубина ведения работ – 862-888 м, — сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU