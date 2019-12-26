Украинский боевик на Луганщине подорвался на собственной мине

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-26T15:19:48+03:00

Мина не была указана на карте минных полей

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Один украинский боевик погиб, еще два получили ранения в результате подрыва на собственной мине.

- По информации нашего источника в штабе 93-й бригады, 25 декабря в результате подрыва на своей мине погиб один военнослужащий бригады, еще двое получили ранения, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко

Оказалось в ходе разбирательства карты минных полей, что мина, унесшая жизнь военнослужащего, на карте, переданной командованием 14-й бригады в ходе ротации, не была указана.

Также продолжаются обстрелы республик, сегодня около 15 часов дня на горловский поселок шахты 6/7 упали три 82-миллиметровые мины. Осколками мин был ранен 59-летний житель Владимир Сорокин. У него ранения задней части плеча и затылочной части головы.

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ИСТОЧНИК KP.RU