2019-12-26T14:29:22+03:00
Политика

Украинские боевики собрали елку из снарядов и гранат

Все "наряды" украинской елки запрещены Минскими соглашениями
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Забыли хлопцы поговорку - как встретишь, так и проведешь. Фото: facebook.com/watch/pressjfo.news/Забыли хлопцы поговорку - как встретишь, так и проведешь. Фото: facebook.com/watch/pressjfo.news/
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Украинские боевики собрали елку высотой почти два метра, потратив около двадцати минут. Собственно, после «майданной ялынки» креатив украинских вояк давно уже никого не удивляет.

- Украинские военные, которые удерживают позиции на мариупольском направлении, решили не оставлять в этом году без подарков и российских наемников, — сообщил в Facebook штаб так называемой «ООС».

Среди «игрушек» боеприпасы, которые запрещены Минскими договоренностями - мины, гранаты, снаряды.. В штабе отметили, что «этот новогодний подарок украинские защитники Приазовья готовы передать боевикам в любой способ на определенном участке линии фронта.

Тут, как говорится, каждому свое.

Зато в Донецке в этом году елка небывалой красоты. Ее опоясывает гирлянда в 3 км, подножие украшает огромный цветок, а верхушку венчает традиционная звезда. В прошлом году донецкая елка вошла в число самых красивых новогодних деревьев мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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