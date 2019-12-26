Создаёт новогоднее настроение: По Донецку разъезжает иномарка, обвешанная елочными гирляндами

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-26T14:31:20+03:00

Видео с автомобилем уже посмотрели уже больше 17 тысяч пользователей. Фото: vk.com

Сотрудники ДПС даже не останавливают водителя необычного автомобиля, а спешат сделать фотографии [видео]

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Накануне празднования Нового года - 2020 в Донецке на дорогах появился автомобиль, полностью обвешанный елочными гирляндами. Видео с ним завирусилось в социальных сетях.

В комментариях к видео пользователи соцсетей все гадают, как водителю удалось так украсить свою машину. И почему его до сих пор не задержали сотрудники ДПС.

- Надеюсь, ДПС не остановили? За гирлянду в теории может штраф прилететь, - спрашивает один из комментаторов.

- Нет, они тоже фотографирую. Все по закону. Инспектор ДПС не технический эксперт. И он не имеет права определять, что предусмотрено конструкцией автомобиля, а что нет, - отвечает водитель необычного авто.

Пока одни пользователи рассуждают о законности действий водителя, другие благодарят его за новогоднее настроение.

- Ну, класс! Спасибо человеку, очень поднимает настроение, - пишет Галина Кравченко.

- Молодец, прикольно получилось. Выделяется на фоне серого города, - добавил пользователь с ником Псих Одиночка.

- Празднииик к нам приходит , праааздник к нам приходит ,прям как с рекламы Coca-Cola, - подметил Эрнест Руденко.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/751909" frameborder="0"></iframe> Создаёт новогоднее настроение: По Донецку разъезжает иномарка, обещанная елочными гирляндами.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU