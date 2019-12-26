Создаёт новогоднее настроение: По Донецку разъезжает иномарка, обвешанная елочными гирляндами
Накануне празднования Нового года - 2020 в Донецке на дорогах появился автомобиль, полностью обвешанный елочными гирляндами. Видео с ним завирусилось в социальных сетях.
В комментариях к видео пользователи соцсетей все гадают, как водителю удалось так украсить свою машину. И почему его до сих пор не задержали сотрудники ДПС.
- Надеюсь, ДПС не остановили? За гирлянду в теории может штраф прилететь, - спрашивает один из комментаторов.
- Нет, они тоже фотографирую. Все по закону. Инспектор ДПС не технический эксперт. И он не имеет права определять, что предусмотрено конструкцией автомобиля, а что нет, - отвечает водитель необычного авто.
Пока одни пользователи рассуждают о законности действий водителя, другие благодарят его за новогоднее настроение.
- Ну, класс! Спасибо человеку, очень поднимает настроение, - пишет Галина Кравченко.
- Молодец, прикольно получилось. Выделяется на фоне серого города, - добавил пользователь с ником Псих Одиночка.
- Празднииик к нам приходит , праааздник к нам приходит ,прям как с рекламы Coca-Cola, - подметил Эрнест Руденко.
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Создаёт новогоднее настроение: По Донецку разъезжает иномарка, обещанная елочными гирляндами.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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