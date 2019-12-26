Обстрелы Донбасса продолжаются: в Донецке повреждены пять домов, а в Горловке ранен житель

СЕГОДНЯ 11:17 2019-12-26T11:17:12+03:00

По Старомихайловке на западной окраине Донецка украинские вояки стреляли из боевой машины пехоты. Фото: Пресс-центр штаба ООС

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Поселки на окраинах Донецка и Горловки попали под огонь украинской армии в минувшую среду, 25 декабря. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики 47 снарядов.

Около 15 часов дня на горловский поселок шахты 6/7 упали три 82-миллиметровые мины. Также стали взрываться гранаты, выпущенные из автоматического гранатомета. Всего «прилетело» 29 таких боеприпасов. Осколками мин был ранен 59-летний житель Владимир Сорокин. У него ранения задней части плеча и затылочной части головы.

В это же время украинские вояки обстреляли из БМП и БТР поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка. Повреждения получили пять частных домов по улицам Шевченко и Советская.

- Все эти безобразия давно можно было прекратить, согласись Зеленский с предложением Путина отвести войска от населенных пунктов. Но президент Украины не хочет этого делать. Значит он несет полную ответственность за эти преступления, - считает дончанка Валентина Зимина.

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ИСТОЧНИК KP.RU