2019-12-26T08:42:38+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 26 декабря ожидается переменная облачность, сильный туман, дождь

Синоптики прогнозируют днем 26 декабря в ЛНР до 6 градусов тепла
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Декабрь в Луганске. Фото: https://www.instagram.com/i_love_lugansk/Декабрь в Луганске. Фото: https://www.instagram.com/i_love_lugansk/
Изменить размер текста:

Синоптики прогнозируют днем 26 декабря в ЛНР до 6 градусов тепла, а также сильный туман.

- Ночью и утром 26 декабря местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 метров. Температура воздуха в ЛНР 26 декабря будет колебаться от 2 градусов мороза ночью до 6 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 25 декабря до 21.00 26 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью и утром без существенных осадков, местами туман, слабый гололед; днем слабый дождь, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 1-6 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью ноль – плюс 2 градуса, днем – 3-5 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от нуля до 2 градусов мороза ночью и от 1 до 3 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1 – плюс 1 градуса ночью до 3-5 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обстрелы Донбасса продолжаются: в Донецке повреждены пять домов, а в Горловке ранен житель
В Донецке на Новый Год – 2020 кафе и рестораны будут работать до утра
Погода на день в Луганске: 26 декабря ожидается переменная облачность, сильный туман, дождь
Погода в Донецке на день: 26 декабря пасмурно и дождь
Кто в ЛНР может бесплатно получить паспорт РФ?
Новый год – 2020 в Донецке: Как добраться домой в новогоднюю ночь?
Из Украины в ДНР может прийти дифтерия
С нового года минимальная зарплата в ЛНР составит 6064 рубля
ВСУ обстреляли Горловку – ранен мирный житель
На заправках республиканской топливной компании подешевел бензин
В центре Луганска Дед Мороз и Снегурочка раздают жителям города предсказания на будущий год
Обстановка на фронте в Донбассе: За сутки Украина выпустила по ДНР 110 боеприпасов
Пропускной пункт «Горловка» 29 декабря работать не будет
Погода на день в Луганске: 25 декабря ожидается переменная облачность, туман, дождь
Погода в Донецке на день: 25 декабря переменная облачность и дождь
«Отвлеклась на минутку, а ребенок уже яд жует!» В Донбассе спасали полуторагодовалого малыша, съевшего отраву для крыс
Украина срывает обмен пленными в Донбассе из-за бойцов «Беркута», на которых «вешают» расстрел «небесной сотни» в 2014 году
Признание солдата 56-й бригады ВСУ: На день рождения комбата Лановенко мы собрали миллион
Жители подконтрольного Киеву Донбасса категорически против вступления Украины в НАТО
«Украина снова пытается сорвать обмен пленными!» Дарья Морозова сообщила, что Киев изменил списки удерживаемых сторонников ДНР
Представился сотрудником Генпрокуратуры: в Луганске аферисту бесплатно сделали полную химчистку машины
«Пришло время чудес и исполнения желаний!» В Донбасс Опере открылась Большая новогодняя елка Главы ДНР
Украинских пограничников в Донбассе стало больше, и взятки в 50 евро они не берут
Утром украинская армия обстреляла из минометов Горловку
Свою «услугу» за оформление паспорта ЛНР без очереди сотрудник полиции оценил в восемь с половиной тысяч рублей
Призывно мяукала на весь двор: в Донбассе спасли кошку, застрявшую на дереве