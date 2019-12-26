Погода на день в Луганске: 26 декабря ожидается переменная облачность, сильный туман, дождь

СЕГОДНЯ 08:42 2019-12-26T08:42:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики прогнозируют днем 26 декабря в ЛНР до 6 градусов тепла, а также сильный туман.

- Ночью и утром 26 декабря местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 метров. Температура воздуха в ЛНР 26 декабря будет колебаться от 2 градусов мороза ночью до 6 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 25 декабря до 21.00 26 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью и утром без существенных осадков, местами туман, слабый гололед; днем слабый дождь, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 1-6 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью ноль – плюс 2 градуса, днем – 3-5 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от нуля до 2 градусов мороза ночью и от 1 до 3 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1 – плюс 1 градуса ночью до 3-5 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU