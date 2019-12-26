2019-12-26T07:39:38+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 26 декабря пасмурно и дождь

По сообщениям синоптиков, в ДНР четверг, 26 ожидается пасмурная погода и осадки
Ольга ГОРДО
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Дождливый декабрь в Донецке. Фото: Евгения КарпачеваДождливый декабрь в Донецке. Фото: Евгения Карпачева
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 25 декабря ожидается пасмурная погода и дождь.

- С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками. Днем ожидается мелкий дождь, к вечеру он станет сильнее. Столбики термометров поднимутся до отметки +5. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:17, закат – 16:40, долгота дня 8 часов 23 минуты.

По народному календарю 26 декабря почитается память святых Евстратия и Авксентия. В народе говорили, что «святый Евстрат солнышку рад». По погоде первых 12-ти дней, следующих за днем Спиридона (25 декабря), судили о погоде каждого из 12-ти месяцев наступающего года. Так 26 декабря соответствует январю, 27 — февралю, 28 — марту и т. д. до Рождества, которое укажет на погоду в декабре Нового года. Все эти наблюдения тщательно записывались и благодаря им люди знали чего ожидать от каждого месяца предстоящего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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